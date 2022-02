Une femme meurt heurtée par un TGV en gare de Sablé-sur-Sarthe

Une femme est morte après avoir été percutée par un TGV en gare de Sablé-sur-Sarthe ce vendredi vers 17 h. La circulation a été totalement interrompue dans les deux sens pendant plus de deux heures entre Angers et Le Mans.

L'incident est survenu ce vendredi soir, veille de vacances scolaires, à une heure de grande affluence. Vers 17 h, un TGV a heurté une personne en gare de Sablé-sur-Sarthe. Malgré l'intervention de secours, celle-ci est décédée. D'après nos information, il s'agirait d'une jeune femme. Une adolescente de 15 ans a également été transportée à l'hôpital du Bailleul en état de choc.

Interrompue pendant plus de deux heures dans les deux sens entre Angers et Le Mans, la circulation a repris progressivement vers 19 h 30 uniquement dans le sens Angers Le Mans, mais la gare de Sablé-sur-Sarthe n'est pas desservie. Celle-ci a été évacuée le temps de l'intervention des gendarmes pour effectuer les constatations et comprendre ce qui s'est passé. Le maire de la commune, Nicolas Leudière, est également sur les lieux. A 19 h 30, les pompes funèbres étaient toujours sur place pour prendre en charge la défunte. La reprise du trafic n'était pas attendu avant 20 h 30.

En juillet 2018, une personne avait déjà trouvé la mort en gare de Sablé, après avoir été percutée par un train.