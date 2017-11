Une femme meurt, percutée par un train en gare de Franois, près de Besançon

Une femme de 53 ans est décédée ce mercredi, percutée par un train en gare de Franois, près de Besançon. Pendant deux heures, la circulation a été interrompues dans les deux sens entre Besançon et Dijon et Besançon et Lons-le-Saunier.

Un accident mortel s'est produit ce mercredi matin en gare de Franois, près de Besançon. Une femme a été percutée par un train vers 10h15. La dame de 53 ans traversait les voies en gare de Franois. Un TER roulait à 100km/h, depuis Lyon vers Belfort. A bord, 25 passagers et 3 personnels de la SNCF.

La SNCF a annoncé qu'elle ne mettrait pas en place une cellule psychologique mais que les passagers seront bien acheminés vers leur destination, par un bus.

A midi, les trains roulent de nouveau, mais pendant deux heures la circulation a été interrompue dans les deux sens entre Besançon et Dijon et Besançon et Lons-le-Saunier, les deux lignes TER passant par la gare.