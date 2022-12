Une femme mord un gendarme le soir du réveillon : "J'ai perdu le contrôle"

Le procès d'une femme ivre qui s'en est pris à des gendarmes le soir du réveillon de Noël à la Chapelle-sur-Erdre est renvoyé au 25 mai 2023. Samedi 24 décembre au soir, une violente dispute éclate dans une famille et les gendarmes doivent intervenir. Une femme s'oppose à la présence des militaires, elle commence à les insulter et en mord un jusqu'au sang.

Présentée en comparution immédiate ce lundi après-midi, la prévenue a demandé un délai pour préparer sa défense. Mais on en sait un peu plus sur le profil de cette femme, une Nantaise de 38 ans, ancienne professeure d'art plastique aujourd'hui sans emploi.

Hypersensible au bruit

Pour se défendre, elle indique souffrir d'hyperacousie, une maladie qui la rend très sensible aux bruits autour d'elle. Elle parle d'ailleurs tout bas et on doit tendre l'oreille pour l'entendre. Le moindre bruit parasite est pour elle une torture : "C'est comme si quelqu'un passait ses ongles sur un tableau" explique-t-elle à la juge.

C'est ce handicap qui, selon elle, lui fait perdre ses nerfs le soir du réveillon, alors que tout le monde, elle y compris, a beaucoup bu. Elle ajoute d'ailleurs qu'elle ne se souvient de rien. "Je visualise les enfants déballer les cadeaux, puis plus rien" confie-t-elle au tribunal.

Pendant sa garde à vue, elle a été entendue par un psychiatre, qui parle d'une personne bipolaire, hypersensible, qui souffre de troubles de la personnalité. Même si devant la juge, elle dit avoir consommé de l'alcool "avec modération, comme un soir de réveillon", elle aurait reconnu en garde à vue que ses crises d'hyperacousie sont souvent déclenchées après avoir consommé de l'alcool.

Déjà condamnée à Quimper pour des faits similaires

Trois condamnations figurent déjà dans son casier judiciaire. L'an dernier, elle a été condamnée à 6 mois de prison avec sursis pour outrage, violences, injures et menaces de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique à Quimper. En 2014 et en 2019, elle a également été condamnée pour usage de stupéfiants.

La Nantaise est sortie de garde à vue ce lundi, elle est placée sous contrôle judiciaire jusqu'à son procès en mai prochain. En attendant, elle n'a plus le droit de se rendre à la Chapelle-sur-Erdre, ni d'entrer en contact avec les gendarmes blessés.