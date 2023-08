Une femme meurt noyée à Lacanau en essayant de secourir ses enfants

Le drame s'est produit ce dimanche soir, sur la plage centrale de Lacanau un peu avant 21h00, en dehors des heures de surveillance. Une femme de 51 ans, est morte noyée. Sortie de l'eau par des surfeurs, elle n'a pas pu être ranimée par les secours sur la plage, malgré la présence d'un médecin et de Dragon 33, l'hélicoptère de la sécurité civile.

Selon les premiers éléments de l'enquête, elle était partie secourir deux de ses enfants qui se baignaient et ont été emportés par une baïne. Eux ont été sortis de l'eau sains et saufs par des surfeurs. Le mari et les trois enfants de la victime, en état de choc, ont été pris en charge par les secours.

Il s'agit de la deuxième noyade mortelle de l'été sur le littoral de Gironde, après la mort d'un jeune homme au Porge . Les autorités avaient mis en garde, ce week-end contre un fort risque de courants de baïnes.