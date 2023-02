Une femme percutée par un TER à Neuvic en Dordogne, le trafic temporairement interrompu

Un grave accident s'est produit ce 22 février à Neuvic, en Dordogne. Peu après 10 heures du matin, un TER de la navette ferroviaire entre Mussidan et Niversac , a percuté une piétonne près d'un passage à niveau, à hauteur de la rue de la Garenne et de la rue du Moulin à vent. Les pompiers et le SAMU sont sur place. Le trafic est interrompu dans les deux sens, et la SNCF prévoit une reprise vers 12h30.

ⓘ Publicité