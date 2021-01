Une femme poignarde mortellement un homme à Aubenas

Les sapeurs-pompiers et la police sont intervenus dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier à Aubenas, en Ardèche. Une femme a poignardé au thorax un homme d'une trentaine d'années. Il est mort à son arrivée à l'hôpital.

Une femme est soupçonnée d'avoir poignardé mortellement un homme d'une trentaine d'années dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier à Aubenas, en Ardèche. Les faits sont encore flous. L'auteure de l'agression est ce vendredi matin en cellule de dégrisement.

Des circonstances encore floues

Les sapeurs-pompiers sont intervenus peu après une heure du matin, dans un logement d'Aubenas, pour secourir un homme gravement blessé au niveau du thorax. Une femme, présente sur les lieux, est arrêtée et placée en cellule de dégrisement. L'homme d'une trentaine d'années, pris en charge, est décédé à son arrivée à l’hôpital.

La femme n'a pas encore été entendue ce vendredi matin, mais le sera dans la journée. Difficile de confirmer s'ils sont mariés voire qu'ils sont en couple. On ne connaît pas non plus les circonstances de l'agression.