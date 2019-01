Une femme poignardée à mort à Toulouse, son frère témoigne

Toulouse, France

"C'était comme mon frère. Je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse la tuer." Bruno, le frère de la victime, a les yeux rougis par le chagrin. Samedi, il a passé la soirée avec sa soeur et son beau-frère. "On a pris l'apéro, on a joué aux cartes, on s'amusait." Vers 0h30, Bruno rentre chez lui, non loin du domicile de sa soeur. Une heure plus tard, sa soeur l'appelle. "Elle me dit 'Bruno, viens! Bruno, viens!' Et j'entendais des éclats de verre, derrière elle. Ils se disputaient. Je suis venu directement, j'ai frappé à la porte mais personne ne m'a ouvert. Pourtant, je suis resté près de deux heures."

Bruno repart bredouille, en pleine nuit. "Je n'ai pas dormi. J'avais cette inquiétude dans la tête."

Un coup de téléphone

Quelques heures plus tard, le téléphone de Bruno sonne de nouveau. C'est son beau-frère. "Il me dit 'Ta soeur est par terre, il faut que tu viennes.' Alors j'ai couru pour arriver le plus vite possible."

Malgré ses efforts, Bruno ne parvient pas à ouvrir la porte. Il décide donc d'appeler les pompiers, vers 8h30.

"Quand les pompiers ont réussi à ouvrir la porte, ils ont vu que... Voilà, c'était fait." - Bruno, le frère de la victime

Dans la chambre, les secours trouvent une enfant de 6 ans, endormie. "C'est ma nièce, la fille de ma soeur, précise Bruno. Elle va rester avec moi. À 25 ans, je vais la prendre avec moi et faire en sorte qu'elle ait une meilleure vie."

La victime était d'origine portugaise et travaillait dans un centre d'appels.

Une enquête ouverte pour homicide

À l'arrivée des pompiers, le conjoint n'était plus là. L'homme de 30 ans reste introuvable pour l'instant. Le parquet a ouvert une enquête pour homicide. La police judiciaire s'en charge.

C'est le deuxième homicide dans le quartier du Mirail en quelques jours. Vendredi dernier, un jeune homme avait été retrouvé mort, poignardé dans un immeuble.