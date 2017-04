Une femme poignardée à mort au bord de la route à Rombas

La victime, âgée de 26 ans, a été frappée jeudi de plusieurs coups de couteau par son compagnon au bord de la CD47 entre Rombas et Amnéville, selon les premiers éléments de l'enquête. L'homme de 41 ans a été placé en garde à vue. Le couple, qui avait un enfant de 2 ans, habitait Metz.

A Rombas, ce jeudi soir vers 18h, une femme a été poignardée à mort, au bord d'une route départementale. Selon les 1ers éléments de l'enquête, c'est le compagnon de la victime qui a porté les coups de couteau. La jeune femme âgé de 26 ans a succombé à ses blessures. L'homme âgé de 41 ans a été interpellé peu après par la police. Il est actuellement en garde à vue. Son couteau a aussi été saisi par les enquêteurs. La brigade de recherche criminelle de la Sûreté départementale de Metz est chargée de l'enquête.

La scène a visiblement été très violente: elle a été rapportée par un témoin qui circulait sur la route où s'est joué le drame, la CD 47 qui relie Rombas à Amnéville. Selon les 1ers éléments de l'enquête, l'homme a frappé sa compagne de plusieurs coups de couteau, à côté de leur voiture, suite à une dispute. La jeune femme a été grièvement blessée au ventre. Malgré l'intervention des secours, elle n'a pas survécu. Le geste de son compagnon est d'autant plus violent que l'enfant du couple, âgé de 2 ans, se trouvait dans la voiture au moment du drame. Il a bien entendu été pris en charge et placé dans une structure d'accueil. La famille habitait Metz, l'homme était déjà connu des services de police pour des faits de violence. Il est aujourd'hui accusé d'homicide volontaire sur sa compagne et mère de son enfant.