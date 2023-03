Une femme pompier entame une grève de la faim pour dénoncer des actes de harcèlement

Aurélie Albert (au centre de la photo), sa compagne Solène Bois (à gauche) et son avocat Me Francisco Sanchez Rodriguez

En pleurs, entourée de ses amis, de sa compagne et de son avocat, Aurélie Albert, 37 ans, a organisé une conférence de presse devant la mairie de Cambo-les-Bains ce mercredi 15 mars. La présence de ses amis ne parvient pas à calmer sa douleur, au point qu'elle annonce entamer une grève de la faim. Le 8 mars dernier, la direction de la caserne des pompiers de la commune lui a demandé de rendre son paquetage et son casque. Voilà pourtant dix ans qu'elle sacrifie ses soirées et ses distractions pour servir la population comme pompier volontaire. Déçue, désorientée, Lily, mère de trois enfants, demande un rendez-vous en tête-à-tête avec le président du Service Départemental d'Incendie et de Secours du département (SDIS 64), André Arribes. Elle demande une réintégration chez les pompiers avec un nouveau contrat de cinq ans.

Lily engage des poursuites en justice

Depuis la nomination d'un nouveau chef à Cambo, c'est devenu l'enfer. Elle se dit victime de harcèlement et de discrimination depuis trois ans en raison de son orientation sexuelle. Elle a donc déposé plainte auprès du tribunal judiciaire de Bayonne pour "harcèlement moral". Aurélie, qui est aussi auxiliaire de vie pour personnes âgées dans sa vie professionnelle, a également engagé une procédure devant le tribunal administratif de Pau pour contester le non-renouvellement de son contrat. Son avocat, Me Francisco Sanchez Rodriguez, explique détenir des preuves suffisantes pour plaider la cause de sa cliente devant les tribunaux. Face aux journalistes, venus en nombre, c'est la compagne de la plaignante, Solène Bois qui a lu un texte émouvant dénonçant les sanctions injustes et répétées dont Aurélie se dit victime. Plusieurs collectifs féministes sont impliqués dans la démarche de la jeune femme.

Les amis et soutiens d'Aurélie en nombre devant la mairie de Cambo-les-Bains © Radio France - Paul Nicolaï