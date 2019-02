Une femme portée disparue à Sauvigney-les-Gray en Haute-Saône

Sauvigney-lès-Gray, France

La gendarmerie de Haute-Saône lance un appel après la disparition inquiétante d'une femme à Sauvigney-les-Gray.

Sandra W. a quitté son domicile ce dimanche en début d'après-midi et n'a donné aucune nouvelle depuis. Cette femme est âgée d'une quarantaine d'années et la gendarmerie donne ce descriptif sur sa page Facebook : elle est brune, de corpulence mince et circule à bord d'une Renault Twingo de couleur grise immatriculée CA 883 MA.

Si vous l'avez vue ou si vous avez des informations, il faut contacter la brigade de gendarmerie de Gray au 03 84 65 11 45 ou appeler le 17.