Une femme poussant un caddie rempli de mobilier de jardin interpellée à Biarritz en pleine nuit

Les policiers de Biarritz ont eu une vision peu banale dans la nuit de dimanche à lundi, route de Biarritz, ( ex nationale 10 ). Vers 2heures du matin, en pleine patrouille, ils ont vu une femme de 27 ans poussant un chariot à l'intérieur duquel se trouvaient une table et des chaises de jardin. L'individue, sans domicile fixe et déjà très connue des services judiciaires notamment pour des alcoolémies, avait dérobé ce matériel un peu plus tôt sur la terrasse d'une boulangerie de Bidart.

Déjà condamnée à plusieurs reprises par la justice pour des faits d'alcoolémie notamment, elle devra effectuer 40heures de travail non rémunéré.

Quant à la table et aux chaises, elles ont été rendues à leur véritable propriétaire.