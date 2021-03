Une femme, qui se dit victime de violences conjugales, jugée à Orléans pour tentative d'assassinat

L'ombre de l'affaire Jacqueline Sauvage planera-t-elle lundi et mardi sur la Cour d'assises du Loiret ? Brigitte Sol, 50 ans, qui se dit victime de violences conjugales, sera jugée pour tentative d'assassinat sur son ex-compagnon. Mais le dossier s'avère beaucoup plus complexe.

Une femme qui dit "avoir subi un enfer pendant cinq ans", de la part d'un compagnon jaloux, possessif et violent, jusqu'au jour où elle lui plante un couteau dans le dos : l'affaire fait évidemment penser à Jacqueline Sauvage, condamnée par la Cour d'assises du Loiret en 2014 - d'ailleurs, devant le juge d'instruction, Brigitte Sol, âgée aujourd'hui de 50 ans, a répété à plusieurs reprises pour expliquer son geste : "Je voulais juste que ça s'arrête" - c'est précisément le titre du livre écrit par Jacqueline Sauvage.

Mais l'analogie s'arrête sans doute là, d'abord parce que Mickaël, la victime du coup de couteau, n'a été que légèrement blessé (5 jours d'interruption de travail), ensuite parce que le couple était séparé depuis plusieurs mois. Lui affirme que c'était elle qui était violente, et lui qui se sentait en danger, plusieurs proches ou témoins la décrivent comme "menteuse, mythomane" - elle affirmait parfois s'appeler Illyana et être ukrainienne.

Coup de couteau dans le dos

Les faits, sur lesquels se penchera la Cour d'assises du Loiret ce lundi et ce mardi, ont eu lieu en plein après-midi le 3 mai 2018, à Orléans, rue des Chats-Ferrés, dans le quartier des Carmes. Brigitte Sol - d'un milieu modeste : elle était caissière en CDI à Saran au moment du drame - avait invité Mickaël, son ancien compagnon, à passer l'après-midi ensemble.

Après une séance au cinéma, ils boivent un thé, chez elle. Mickaël affirme qu'elle lui a soudain asséné un coup de couteau dans le dos en lui disant : "Je t'avais dit de ne pas me quitter, Mickaël, je vais te tuer". Il aurait ensuite réussi à la désarmer, à partir avant de s'écrouler dans la rue - heureusement, aucun organe vital n'avait été atteint - avant d'être secouru.

D'étranges recherches sur Internet le jour des faits

Brigitte Sol n'a pas la même version et affirme que c'est lui qui s'est mis en colère et l'a bousculée, provoquant en retour ce coup de couteau qu'elle n'avait pas prémédité. Elle prétend avoir été victime pendant cinq ans de violences de sa part, verbales, psychologiques et physiques. La réalité ou non de ces violences conjugales sera sans doute au cœur des débats alors que les pièces matérielles dans le dossier sont quasi inexistantes et les témoignages contradictoires.

L'autre interrogation portera sur la préméditation. Le jour même des faits, Brigitte Sol a fait d'étranges recherches sur Internet, en tapant : "coup de couteau mortel dans le dos", "elle poignarde le compagnon" - ainsi qu'un SMS envoyé à une connaissance : "Je vais tuer mon ex". C'est donc bien pour tentative d'assassinat qu'elle est aujourd'hui poursuivie, alors qu'elle est toujours en détention provisoire.

Le procès s'ouvre ce lundi matin à Orléans, le verdict est attendu mardi soir.