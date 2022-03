Une femme retrouvée morte à côté de sa trottinette au Passage, en Isère

Une femme âgée de 42 ans a été découverte en arrêt cardio-respiratoire, inanimée au pied de sa trottinette, vers 18h ce mercredi soir sur une petite route de campagne, chemin de Chélieu, sur la commune du Passage, entre La-Tour-du-Pin et Les Abrets-en-Dauphiné. Malgré leurs efforts les secours ne sont pas parvenus à la sauver. La victime était casquée et rien n'indique de prime abord sur place ce qui a pu se passer. Accident ? Seule ou avec intervention d'un tiers ? Malaise ? Un obstacle médico-légal a été posé et une autopsie va être pratiquée afin d'en savoir plus.