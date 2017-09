Victime de violences conjugales, une femme retrouvée morte à Pertuis

Un homme se trouve toujours en garde-à-vue ce mardi après-midi dans l'enquête sur la morte d'une quinquagénaire, lundi soir à Pertuis (84). La victime subissait des violences conjugales.

Le corps de la quinquagénaire a été retrouvé à son domicile vers 20 heures lundi soir à Pertuis. Il portait des traces de coups.Deux hommes ont été interpellés. Le premier, un ami, devait être rapidement relâché ce mardi après-midi, après voir livré son témoignage. L'autre, le compagnon de la victime devrait rester en garde-à-vue.

Est-elle morte sous les coups de son compagnon ? Le procureur de la République d'Avignon se veut encore très prudent, il attend les résultats de l'autopsie prévue jeudi: "Il y a un contexte d'alcoolisation et de violences conjugales", précise-t-il. "Il y avait des disputes au sein du couple."

L'association Rhéso à Carpentras, partenaire du 3919, le numéro vert dédié aux femmes battues, dénonce un énième cas de violences conjugales. Sa coordinatrice, Isabelle Lemaire, précise que depuis le début de l'année, quatre femmes sont mortes victimes de violences conjugales en Vaucluse. C'est sans compter les suicides, les disparitions... "Le nombre d'enfants tués on en parle peu, mais ils sont là aussi", ajoute la coordinatrice.

"Si des gens ont peur d'intervenir, ils ne sont pas obligés de donner leur nom: Ils signalent qu'il y a une situation de violence, des cris, des "au secours", qu'on entend des enfants hurler, des meubles bouger. On fait le 17, on appelle les forces de l'ordre et elles s'y rendent." - Isabelle Lemaire, Rheso