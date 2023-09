Une femme retrouvée morte à Yport, son mari mis en examen pour meurtre par conjoint

Une femme a été retrouvée morte le 2 septembre au matin à son domicile d'Yport. Son mari est soupçonné de l'avoir tuée. L'information révélée par nos confrères de Paris-Normandie est confirmée ce mercredi soir par un communiqué du procureur de la république du Havre, Bruno Dieudonné. Ce samedi, un homme de 66 ans appelle les pompiers vers 9 heures 30, indiquant avoir retrouvé sa femme gisant face contre terre au pied de l'escalier à leur domicile. A son arrivée, le SMU ne peut que constater le décès. L'homme explique qu'il s'est couché vers 23 heures, le couple fait chambre à part, qu'il n'a rien entendu de particulier dans la nuit mais qu'il a découvert le corps de son épouse au matin. Seulement voilà, les premières constations effectuées par la police technique et scientifique et le médecin légiste ne plaident pas vraiment pour l'accident et conduisent le parquet a ouvrir une enquête pour meurtre par conjoint. Placé en garde à vue, puis déféré devant un juge d'instruction lundi, le sexagénaire maintient que sa femme a probablement chuté dans les escaliers et n'apporte "aucune explication cohérente sur les éléments incriminants", indique le parquet du Havre dans un communiqué. Éléments sur lesquels le procureur de la république du Havre reste discret. Le mari a été mis en examen pour meurtre par conjoint et placé en détention provisoire en attendant une nouvelle audience devant le juge des libertés et de la détention ce jeudi, car il a sollicité un délai pour préparer sa défense. L'enquête est confiée à la sûreté urbaine de Fécamp.

