Une femme retrouvée morte après un incendie à Saint-André-de-l'Eure

Les pompiers ont trouvé le corps d'une femme après l'incendie d'une habitation, à Saint-André-de-l'Eure, ce mardi 11 avril 2023, vers 6h. Il s'agit de l'occupante des lieux, une femme de 65 ans, qui vivait seule.

Les causes de l'incendie sont inconnues mais l'hypothèse criminelle est écartée selon le procureur de la République. "Une équipe de recherche des causes et circonstances de l’incendie est engagée et une enquête est ouverte", précise le parquet d'Evreux. La victime souffrait de troubles psychiatriques.

Les enquêteurs penchent plutôt pour un accident ou un acte d'incendie volontaire

Incendie d'habitations dans l'Eure en forte hausse

"Ce nouveau drame rappelle l’importance des feux d’habitation dans le département, selon un communiqué du procureur de la République. Les feux d’habitation sont en effet en forte progression dans l’Eure. Les sapeurs-pompiers en ont éteint 138 en 2022, contre 124 en 2021 et 100 en 2020."

Cinq personnes sont décédées dans des feux d’habitation en 2022 dans l’Eure.