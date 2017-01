Une femme retrouvée morte chez elle à Reims

Une femme de plus de 70 ans a été retrouvée morte à son domicile dimanche, en fin d'après-midi. Une enquête pour meurtre est ouverte et confiée à la sûreté départementale.

Une femme âgée de plus de 70 ans et qui vivait seule chez elle, au 35 rue Michel-Ange à Reims a été retrouvée morte dimanche, en fin d'après-midi. Selon les premiers éléments recueillis par France 3 Champagne-Ardenne, la vieille dame aurait été tuée à l'arme blanche. Le Procureur de la République Mathieu Bourrette confirme une "mort violente". La police technique et scientifique de Reims arrivée dimanche soir sur place était encore là lundi matin.

Dans cette rue paisible du quartier Charles Arnould, c'est l'incompréhension qui règne. Une voisine de la victime a les larmes aux yeux : "On ne la connaissait pas bien mais ça fait un choc. On n'est plus en sécurité nulle part." Selon un autre voisin, la police aurait été alertée la veille vers 15 heures par la sœur de la victime, qui s'inquiétait de ne pas avoir de nouvelles.

L'enquête a été confiée à la sûreté départementale.