Une femme retrouvée morte dans une armoire dans l'Orne

Le procureur d'Argentan a saisi la compagnie de Domfront et la section de recherche de Caen.

La Ferté-Macé, France

C'est une infirmière qui a donné l'alerte vers 17h30 dimanche 26 mai 2019. Elle venait rendre visite à l'une de ses patientes, une femme de 67 ans qui vivait seule à la Ferté-Macé. Ne la trouvant pas, elle a prévenu les gendarmes, qui ont découvert le corps dissimulé dans une armoire. "Il porte des traces de coups à la tête, indique le procureur d'Argentan Hugues de Phily, qui s'est rendu sur place dans la soirée, mais nous n'avons pas encore d'indications sur les causes de la mort". L'autopsie sera pratiquée ce lundi ou demain matin. Selon les premières constatations du légiste, la mort remonterait à la nuit de samedi à dimanche.

La victime vivait de manière assez isolée

Le procureur d'Argentan a ouvert une enquête et saisi la compagnie de gendarmerie de Domfront et la section de recherche de Caen. Il s'agit de faire toute la lumière sur la vie de cette femme, "qui vivait seule et même de manière très isolée", précise Hugues de Phily. Aucune piste n'est écartée pour l'instant, y compris celle d'un cambriolage qui aurait mal tourné.