Une femme retrouvée morte, poignardée au cou, sur un parking de Montpellier

Une femme de 75 ans a été retrouvée morte, ce samedi en fin de matinée, sur le parking de sa résidence quartier Aiguelongue à Montpellier, confirme la police à France Bleu Hérault. Elle a été poignardée au niveau du cou à plusieurs reprises avec une arme blanche.

ⓘ Publicité

Cette femme était placée sous curatelle et qui vivait seule. Une autopsie sera réalisée mardi et une enquête est en cours pour déterminer les circonstances et la date de la mort. C'est désormais la police judiciaire qui est en charge de cette affaire.