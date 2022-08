Une femme retrouvée morte près de l'île aux Oiseaux dans le bassin d'Arcachon

Une femme de 43 ans a été retrouvée morte dans le bassin d'Arcachon ce lundi. La veille, dans la soirée, elle conduisait un bateau qui tirait un wakeboarder. Le pratiquant a été décroché mais la conductrice ne semblait pas s'en être rendu compte selon la préfecture maritime de l'Atlantique. Le wakeboarder a été repêché par un plaisancier. Puis, pendant 40 minutes, les deux ont recherché le bateau qui avait disparu et l'ont trouvé au mouillage, vide, sans clé et le moteur éteint. Les secours ont donc entamé des recherches pour retrouver la conductrice. Un hélicoptère, plusieurs bateaux de la SNSM et des pompiers d'Arcachon ainsi qu'une patrouille de gendarmerie ont été dépêchés sur place jusqu'à 1H30 du matin. Mais ce n'est que ce lundi, aux alentours de 10h, que le corps sans vie de la conductrice a été retrouvé par la brigade nautique d’Arcachon et la section aérienne de gendarmerie de Mérignac, près de l'île aux Oiseaux. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances du décès.