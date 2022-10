Une femme se jette sous un train à Saint-Omer, les voyageurs en état de choc

Vers 12h30 ce samedi, une femme de 60 ans s'est jetée sur la voie en gare Saint-Omer alors qu'un TER arrivait. Consciente au moment de l'arrivée des pompiers, elle a été transportée à l'hôpital en urgence absolue, gravement blessée aux jambes.

Le conducteur du train, âgé de 22 ans, en état de choc a également été pris en charge et transporté au centre hospitalier de Saint-Omer, à Helfaut. Une cinquantaine de voyageurs ont été témoin de l'accident. Certains, très choqués, ont également été pris en charge par les pompiers.

Le trafic interrompu pendant trois heures

Le TER circulait sur la ligne Lille-Calais. Il a été mis à l'arrêt pendant plus de deux heures. La circulation des trains a été interrompue entre Hazebrouck et Calais pendant plus de trois heures. Le trafic pu repartir après 15h selon la SNCF qui assure que "les retards ont été résorbés dans l'après-midi".

Une dizaine de pompiers a été mobilisée. La police était également sur place ainsi que le sous-préfet de Saint-Omer.

En cas de détresse et/ou de pensées suicidaires, ou si vous voulez aider une personne en souffrance, vous pouvez contacter gratuitement le numéro national de souffrance et prévention du suicide 24h/24 et 7j/7 au 31 14. Un professionnel du soin, spécifiquement formé à la prévention du suicide, sera à votre écoute.