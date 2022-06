Une femme suspectée d'être à l'origine de plusieurs départs de feux interpellée à Istres

La police nationale annonce avoir interpellé une femme à Istres. Elle est suspectée d'être à l'origine de plusieurs départs de feux. Une interpellation qui survient dans un contexte où le risque incendie est élevé à cause des grosses chaleurs et de la sécheresse.

Alors que le risque incendie est élevé dans les Bouches-du-Rhône et le Var et que plusieurs départs de feux ont eu lieu ces derniers jours, la police annonce avoir interpellé une femme à Istres. Elle est suspectée d'être à l'origine de plusieurs départs de feux. Pas de plus de précisions à ce stade du lieu des départs de feux ni de la date mais depuis plusieurs jours les pompiers des Bouches-du-Rhône sont mobilisés et font face à de nombreux départs de feux.

La police rappelle les dégâts que peut entrainer le moindre départ de feu "La moindre imprudence peut provoquer des ravages. Quand l'acte devient volontaire, il faut compter sur la vigilance".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ce mercredi, 5 hectares de broussailles ont brûlé près de l'Autoroute A7 sur la commune d'Orgon. D'épaisses fumées ont perturbé la circulation. Le feu a pris vers 14 h, il a été fixé vers 17h 30. Une vingtaine d'engins et 90 pompiers étaient sur place au plus fort de l'intervention. Pas de victime à déplorer, aucune habitation menacée. Une serre agricole a été détruite

Face à la canicule et au risque incendie, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé d'activer le dispositif de prévention des feux de forêt à compter de ce jeudi 16 juin. Des vigies mais aussi des patrouilles de surveillance et d'intervention rapide seront déjà sur place pour réagir le plus rapidement possible en cas de départ de feux.