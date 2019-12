Une femme Trans de 25 ans agressée à Bordeaux

Bordeaux, France

L'agression s'est produite vers 6h30 ce dimanche matin cours du chapeau rouge à Bordeaux. Une jeune femme Trans de 25 ans qui rentrait d'une fête d'anniversaire avec un groupe d'amis, a été prise à partie par quatre hommes, visiblement alcoolisés selon un témoignage. Elle a d'abord été insultée puis soulevée et basculée par dessus le muret qui fait la séparation entre la rue et l'accès pour les voitures au parking Jean Jaurès. Selon la police nationale, il fait aucun doute, au vu de la nature des propos tenus, qu'il s'agit d'une agression à caractère homophobe et transphobe.

L'agression de la jeune femme Trans s'est produite cours du chapeau rouge à Bordeaux - Capture d'écran Google Maps

Une plainte a été déposée par la victime. Elle est sortie de l'hôpital et souffre de multiples contusions. Les auditions ont commencé et l'enquête suit son cours.

Selon les derniers chiffres du ministère de l'intérieur, les agressions homophobes et transphobes sont en hausse de 34% en France (2018 a été une année record). Et la Gironde fait partie des départements les plus touchés, avec le Nord, les Bouches-du-Rhône, le Rhône et Paris.