Une femme transgenre porte plainte après avoir été insultée par des agents d'Ilévia

Villeneuve-d'Ascq, France

Des agents d'Ilevia ont-ils eu des propos déplacés à l'encontre d'une usagère du métro? C'est ce qu'affirme cette lilloise transgenre, qui a porté plainte contre X pour "discrimination". L'agression verbale aurait eu lieu le 6 février dernier, devant la station de métro Pont de Bois, à Villeneuve-d'Ascq. Cassandre dit avoir été victime de propos transphobes et homophobes.

Tout commence par des regards qu'elle juge insistants de la part d'un agent. Elle s'adresse à lui, et lui demande pourquoi il la dévisage. Le ton monte et un second agent intervient. "Je leur ai expliqué que j'avais un genre féminin, et l'un d'eux m'a insultée."

"J'ai été éduquée dans le respect d'autrui et j'estime avoir aussi ce droit au respect. Quand des personnes travaillant dans le service public ont ce genre de comportement, il faut le signaler pour que cela ne se reproduise plus", estime l'usagère qui affirme être, depuis, régulièrement menacée sur les réseaux sociaux.

De son côté, Ilévia annonce avoir aussitôt ouvert une enquête interne et si les faits sont avérés, les agents seront sanctionnés. "Ce n'est pas l'image que l'on veut donner des transports. Aujourd'hui, on forme toutes les personnes travaillant au contact du public à être dans l'accompagnement et l'accueil. Ils sont formés à la lutte contre les différents harcèlements entre clients et donc aussi venant de la part des agents.", commente Francine Velthuizen la directrice marketing.