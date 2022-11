Une femme tue son conjoint à Bordeaux, elle est hospitalisée en psychiatrie

C'est un témoin qui a contacté la police, ce mardi, pour signaler une altercation rue Brascassat, à Bordeaux, près de la gare Saint-Jean, côté boulevards et Bègles. À leur arrivée, les policiers ont découvert le corps sans vie d'un homme de 25 ans, tué d'un coup de couteau à la poitrine, et qui présentait aussi des écorchures au niveau du cou. Sur place, sa compagne, âgée de 35 ans et alcoolisée, a été interpellée.

Transportée au CHU, les services psychiatriques ont ensuite constaté que son état n'était pas compatible avec une garde à vue. Connue pour des troubles bipolaires, elle a été hospitalisée en psychiatrie à Cadillac. L'autopsie de la victime doit se dérouler ce mercredi.