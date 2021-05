Une femme tuée à Douai, son compagnon est actuellement en garde à vue

Une femme de 33 ans est décédée à Douai dans la nuit de dimanche à lundi, "de cause apparemment traumatique", et son concubin a été placé en garde à vue pour homicide volontaire, selon le parquet de Douai. Les pompiers ont été appelés vers 4h45 pour une femme en arrêt cardiaque. La victime, de 33 ans, est retrouvée au domicile couverte d'hématomes et traces de coups multiples, et succombera à ses blessures. Son conjoint avait des traces de sang sur les mains.

Le conjoint de 38 ans "bénéficiait d'une mesure d'aménagement de peine, détention à domicile sous surveillance électronique, pour l'exécution d'une peine de 10 mois d'emprisonnement pour vol aggravé et dégradations graves du bien d'autrui", a indiqué le procureur de la République de Douai, Frédéric Teillet, à l'AFP. "Son casier judiciaire ne porte la trace d'aucune mention de condamnation pour violences sur conjoint", a-t-il ajouté.