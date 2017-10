Une femme tuée au lieu de vie "Cécile et Marianne" à Poitiers

Une salariée de 39 ans a été assassinée à l'arme blanche ce samedi matin vers 8h45 au lieu de vie "Cécile et Marianne" rue Riffault à Poitiers. Les circonstances du drame sont encore inconnues.

Une femme a été tuée à l'arme blanche vers 8h45 ce samedi matin. Les soupçons pèsent sur une jeune Guinéenne de 19 ans placée dans l'établissement avec son enfant. Les circonstances du drame sont encore inconnues précisément mais les services de police ont effectué l'interpellation et ouvert une enquête.

Âgée de 39 ans, la victime est originaire de Charente, sans enfant et vivant maritalement avec son compagnon et ses 2 enfants.

Le lieu de vie "Cécile et Marianne" dispose de 6 places pour des mères avec leur(s) enfant(s). 4 étaient occupées à ce jour. Les 3 autres résidentes ont été replacées dès ce matin dans d'autres lieux de vie.

Rose-Marie Bertaud, vice-présidente du Département en charge de la protection de l'enfance s'est rendue sur place : "nos services de l'Aide Sociale à l'Enfance ont effectué vendredi un signalement de cette personne pour mise en danger de sa fille. Le juge a maintenu la jeune femme et sa fille dans le lieu de vie "Cécile et Marianne" à Poitiers. Mes pensées les plus sincères vont à la famille de la victime et à ses collègues profondément choquées".

Pour Bruno Belin, Président du Département, "ce drame est tout ce que nous nous efforçons d'éviter au quotidien par l'action remarquable des services de l'Aide Sociale à l'Enfance. Le signalement effectué vendredi était le signe du risque extrême qui pesait. Je tiens à apporter tout mon soutien à la famille de la défunte et au personnel du lieu de vie comme à tous les personnels de la Direction de l'Enfance du Département. Ils peuvent compter sur mon soutien sans faille dans leur action au quotidien".