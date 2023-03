Une femme tuée dans un accident de la route à La Petite-Pierre, son garçon de 3 ans hospitalisé

Une femme de 43 ans a perdu la vie lundi en début de soirée sur la route départementale 9, entre La Petite-Pierre et Petersbach (Bas-Rhin). Son petit garçon de 3 ans, qui est sorti par ses propres moyens de la voiture accidentée, a été évacué vers les urgences de l'hôpital de Saverne. Son état n'est pas inquiétant.

L'accident s'est produit peu après 17h. La voiture a fait une sortie de route et effectué plusieurs tonneaux. Après avoir été extraite du véhicule de tout urgence, et en arrêt cardio-respiratoire, la mère a été déclarée décédée par le médecin du service mobile d'urgence et de réanimation (Smur).