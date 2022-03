Une femme tuée dans un accident du travail à Chécy, près d'Orléans

L'accident s'est produit ce lundi 14 mars vers midi, dans une coopérative agricole de Chécy, à l'est d'Orléans. Une femme de 52 ans est morte dans cet accident du travail, et les circonstances de ce drame semblent difficile à établir. Quand la gendarmerie est arrivée sur place, elle a trouvé un chariot élévateur renversé, couché sur le côté. Deux chariots élévateurs se seraient percutés en déplaçant des caisses de pommes de terre.

La victime, une femme âgée de 52 ans, pilotait un de ces engins, et elle serait morte sur le coup. Mais les constatations et les premières auditions des témoins, très choqués, ont pris beaucoup de temps. La police scientifique et technique de la gendarmerie ainsi que l'inspection du travail ont passé quatre heures sur place. Cap Centre est une coopérative agricole qui commerce entre autres des plants de pommes de terres. Les chariots et les grandes fourches à l'avant servent à saisir les grosses caisses en bois qui garnissent l'entrepôt.