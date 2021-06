Une femme tuée et un enfant gravement blessé dans un accident de la route à Orange

Un violent choc frontal s'est produit ce mardi soir sur la route de Camaret à Orange. Deux voitures se sont percutées vers 19h30. Une femme de 50 ans a été tuée dans l'accident et un enfant de cinq ans, qui se trouvait dans l'autre voiture, est gravement blessé. Il a été transporté en hélicoptère vers Marseille. Sa mère et l'autre enfant qui se trouvait à bord sont plus légèrement touchés et ont été pris en charge à l'hôpital d'Orange. La circulation a été coupée une bonne partie de la soirée sur la route de Camaret.