Une femme tuée à Lagorce au nord de Libourne, un homme en garde à vue

Une femme de 38 ans a été tuée lundi en fin d'après-midi à Lagorce au nord de Libourne près de Guîtres. Un homme a été interpellé, une heure après les faits, et placé en garde à vue.

Que s'est-il passé ce lundi après-midi à Lagorce, près de Guîtres, au nord de Libourne ? Une femme, âgée de 38 ans, qui vivait avec sa mère, et revenues habiter depuis peu à Lagorce, a été tuée à coups de couteau. Un homme a été placé en garde à vue, après avoir été arrêté, une heure après les faits à Guîtres. L'enquête a été confiée à la gendarmerie de Libourne et à la section de recherche de Bordeaux. Le Parquet de Libourne, qui n'a pas de pôle criminel, s'est dessaisi au profit de celui de Bordeaux. L'enquête doit déterminer "la nature de la relation entre l'homme interpellé et la victime, ainsi que le mobile, probablement d'origine familial et privé", précise le parquet de Bordeaux. La garde à vue pourrait être prolongée jusqu'à mardi.