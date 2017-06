Une femme tuée par arme à feu à Brec'h dans le Morbihan

Jeudi soir vers 19h, le corps d'une femme a été découvert à Brec'h près d'Auray dans le Morbihan. Selon les premiers éléments, elle a été tuée par arme à feu. A côté d'elle gisait un homme très grièvement blessé. Il pourrait être l'autre du meurtre.

Le corps d'une femme d'une soixantaine d'années a été découvert dans l'allée d'un domicile privée jeudi soir peu avant 19h à Brec'h, près d'Auray dans le hameau de Kerhouarn dans le Morbihan. L'autopsie devra le confirmer, mais selon les premiers éléments cette femme a été tuée par arme à feu. A proximité de son corps, gisait un homme, très grièvement blessé. Cet homme, qui pourrait être l'auteur du coup de feu, aurait tenté de se suicider. Transporté à l'hôpital, son pronostic vital est engagé.

On ne connait pas encore les circonstances exacte du drame mais on sait que cet homme était en conflit avec plusieurs personnes dans le voisinage. Un peu plus tôt dans la journée, il aurait consommé beaucoup d'alcool et aurait eu plusieurs altercations au cours de l'après-midi avec des habitants de la commune. Pour préciser les circonstances du drame survenu dans la soirée, la brigade de recherches de Lorient en charge de l'enquête doit poursuivre ses investigations ce vendredi.