Une femme victime de violences conjugales jugée pour meurtre sur conjoint à Nancy

Une femme de 32 ans est jugée cette semaine pour "meurtre par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité" devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, à Nancy. Les faits remontent au 28 novembre 2016, à Longuyon, dans le Pays-Haut.

Un couteau "lancé" dans la poitrine de la victime

A la barre, l'accusée raconte les violences répétées, les insultes, les rapports sexuels forcés. C'est d'ailleurs parce qu'elle se refuse à son conjoint, ce 27 novembre 2016, qu'une nouvelle dispute éclate entre eux deux. Dans la nuit, l'altercation dégénère. Les coups pleuvent. Elle tente de sauter par la fenêtre, il la retient puis lui tire les cheveux et essaye de l'étrangler. Elle s'empare alors d'un couteau de cuisine, qui se retrouve planté dans la poitrine de la victime.

Comment le coup fatal est-il assené ? L'accusée assure avoir lancé l'arme blanche. Une version peu probable selon les rapports d'expertises. D'autant que la victime avait déjà reçu un coup de couteau quatre jours auparavant, asséné par la mère de famille pendant une autre dispute.

On a la preuve dans le dossier que c'était une femme violente. - Maître Gérard Kremser

Des faits qui fragilisent l'état de légitime défense selon l'avocat de la partie civile, Maître Gérard Kremser. "Sur le plan juridique, je ne vois pas du tout de légitime défense. Il faut que cela soit une réponse immédiate, qui soit proportionnée : or on a la preuve que la victime ne portait pas d'arme. Et au moment où elle porte son coup, la scène était quasiment terminée."

Une hypothèse également mise à mal par l'avocat général, qui pointe les incohérences dans les différentes versions de l'accusée. Il insiste aussi sur sa personne agressive et impulsive, décrite par certains témoins. Mais nettement moins violente que son compagnon, qui avait des antécédents notamment pour violences conjugales.