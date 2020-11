Une femme victime de violences conjugales est jugée à Rouen pour avoir tué son compagnon

Ce dimanche 16 octobre 2016 en fin d'après midi, Alexandra Richard appelle les gendarmes. Elle vient de tirer sur son compagnon. Quand ils arrivent au domicile, à Montreuil-en-Caux, elle est en train de lui faire un point de compression. Le couple n'a fait que se disputer tout le week-end, Sébastien a bu cinq whisky-coca au déjeuner et il menace de la frapper, une fois que son ex venue chercher les enfants sera partie.

Alexandra Richard a déjà déposé plainte en janvier contre lui pour violences et menaces de mort. Cette fois, elle prend un fusil de chasse dans l'armoire et elle tire. Le coup est parti parce que ses doigts tremblaient, raconte-t-elle en garde à vue. Mais plus tard, au cours de l'instruction, elle explique que le drame s'est produit lorsque son compagnon a tenté de la désarmer.

Pour l'accusation, ces différentes versions, le fait qu'elle a elle-même chargé le fusil, le fait aussi qu'un mois avant elle a mis en joue son compagnon, au ball trap, en disant "pan" accréditent la thèse du meurtre. Mais selon l'accusée, il s'agit bien d'un accident. Et son avocate, Me Nathalie Tomasini, compte demander la requalification des faits en homicide involontaire ou violences ayant entraîner la mort sans intention de la donner.

Alexandra Richard a fait un an de prison avant d'être remise en liberté sous contrôle judiciaire. Son histoire émeut beaucoup de monde. Un de ses collègues a lancé une pétition de soutien signée par plus de 30.000 personnes.

Selon le code pénal, un meurtre sur conjoint est passible de la réclusion criminelle à perpétuité. Le procès se tient devant les assises de Seine-Maritime jusqu'à jeudi.