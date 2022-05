Une femme violée à Canet alors qu'elle promenait son chien, un suspect mis en examen

Une femme âgée d'une cinquantaine d'années a été violée vendredi soir à Canet, dans l'Hérault. Un suspect, habitant de Mèze, a été arrêté sur place. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire à Villeneuve-les-Maguelone.

Une femme violée alors qu'elle promenait son chien à Canet dans l'Hérault. C'était vendredi soir aux alentours de 19h30, sur un sentier au bord du fleuve Hérault à une centaine de mètres de Canet Plage. L'agresseur était caché dans les buissons lorsqu'il a bondi sur la promeneuse. Le chien de la femme a bien aboyé, mais ça ne l'a pas fait fuir. Il l'a poussée par terre, l'a étranglée et l'a violée.

La victime a réussi à se relever et à prévenir un riverain qui a alerté les gendarmes. Les forces de l'ordre sont arrivées une vingtaine de minutes plus tard et ont arrêté un suspect, encore sur place.

Un jeune habitant de Mèze

Il s'agirait d'un habitant de Mèze, âgé d'une vingtaine d'années, qui campait au bord du fleuve avec un de ses amis. Le jeune se serait absenté pendant une demi-heure avant de revenir jusqu'à sa tente, tout transpirant.

À Mèze, une connaissance du jeune homme est choquée de la raison de son arrestation, mais se dit ne pas être surprise par son comportement. Elle décrit un homme menteur, solitaire, qui vit chez sa mère. Un homme sans emploi qui aurait déjà montré son sexe à des passantes dans sa commune. Il a été mis en examen pour viol et placé en détention provisoire à la prison de Villeneuve-les-Maguelone.