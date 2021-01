Une ferme détruite par un incendie à Pont d'Héry, l'habitant de 84 ans est porté disparu

Un homme âgé de 84 ans est porté disparu après l'incendie de sa maison à Pont d'Héry, près de Salins-les-Bains dans le Jura, ce dimanche soir. Le feu s'est déclaré vers 19h, route du Val Cercennes et les flammes ont ravagé ce bâtiment isolé. "Toute la partie habitation est détruite" selon le maire de Pont d'Héry, Bernard Laubier, mais le ferme a été épargnée.

Un chien spécialisé fouille les décombres

Les gendarmes ont mené des investigations sur place, pour rechercher l'occupant des lieux. "Il n'y a peu de doute sur le fait qu'il était dans la maison" confie le maire. Une équipe cynophile est mobilisée ce lundi matin dans les décombres.

Cet homme âgé vit seul dans ce logement.

42 pompiers mobilisés

Les pompiers sont intervenus pendant une partie de la nuit. Au plus fort de l'opération, le service d'incendie et de secours (SDIS) du Jura a mobilisé 42 sapeurs-pompiers, 23 véhicules et mis en action quatre lances.