Une ferme industrielle de cannabis découverte à Maubeuge

C'est au petit matin à 6h, le 6 décembre, que les agents de la police judiciaire de Lille ont fait irruption dans un local commercial, à Maubeuge. A l'intérieur, ces membres de l'antenne de l'Office anti-stupéfiants (OFAST) de la PJ de Lille découvrent 2 000 pieds de cannabis à plein niveau de maturation. Ils interpellent 6 personnes, saisissent 1 kilo de résine de cannabis, 1 autre kilo d'herbe de cannabis, 6 260€ en espèces et une arme de poing de calibre 6,35mm. 12 000€ sont également saisis sur les comptes bancaires des deux principaux mis en cause grâce à l'action du GIR (Groupement d'intervention régional), le service spécialisé dans la saisie des avoirs criminels.

7 mois d'enquête

L'enquête a débuté en mai dernier. Les policiers repèrent un habitant de Villeneuve d'Ascq et le soupçonne d'être impliqué dans un trafic de stupéfiants à grande échelle. Leurs investigations vont les mener jusqu'à Maubeuge où la drogue était donc produite avant d'être écoulée notamment dans la métropole lilloise. Les 6 personnes interpellées habitaient les agglomérations lilloises et maubeugeoises. 5 ont été mises en examen dont 3 placées en détention provisoire et 2 autres sous contrôle judiciaire. La 6ème personne arrêtée a été mise hors de cause.