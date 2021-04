Une fête clandestine dégénère à Bastia

Une centaine de personnes était réunie dans un établissement de nuit du port Toga à Bastia ouvert clandestinement lorsque la police est arrivée. En entrant, les forces de l'ordre ont été victimes de jets de projectiles et agressés par certains participants selon la préfecture de Haute-Corse.

Les policiers auraient alors fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule avant d’interpeller un des agresseurs. Ce vendredi midi dans son communiqué le préfet de Haute-Corse « condamne avec la plus grande fermeté des comportements graves et irresponsables » en cette période de restrictions sanitaires, encourageant le reste des participants à s'isoler et se faire tester.

Le préfet qui soutient également les trois policiers blessés lors de l’intervention doit les rencontrer ce vendredi. Des « sanctions administratives exemplaires » sont d'ores et déjà annoncées à l'encontre de l'établissement mis en cause, des poursuites judiciaires pourraient également être déterminées par l’autorité judiciaire.