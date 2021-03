Une fête clandestine interrompue par la police à Pau ce week-end

La police a mis un terme à une fête clandestine samedi soir à Pau. Cela s'est passé dans le quartier Berlioz. Une jeune femme, l'organisatrice, va être poursuivie par la justice pour non respect des règles sanitaires. Il se trouve en plus que des violences ont été commises pendant cette fête qui a dégénéré.

La jeune femme s'est retrouvée dépassée par les événements. Elle ne devait recevoir que quelques amis, mais avec les réseaux sociaux, elle s'est retrouvée avec une trentaine de personnes chez elle. Elle a décidé d'appeler son ex-compagnon à la rescousse, pour l'aider à s'en sortir. Celui-ci est arrivé mais il s'est mis à boire avec les autres jusqu'à être saoul, et visiblement il n'a pas gardé son sang-froid. Il a donné une violente gifle à un invité. La police qui a été prévenue par des riverains était arrivée sur ces entre-faits. Le violent a été embarqué et les policiers ont mis fin à la fête. L'ex-compagnon après sa garde à vue va devoir exécuter un travail non rémunéré (l'équivalent des Travaux d'Intérêt Général). Quant à l'hôte, elle sera poursuivie pour mise en danger de la vie d'autrui, pour avoir organiser cette fête malgré le couvre feu.