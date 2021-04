Une fête clandestine réunit cent personnes dans le Loiret, les organisateurs interpellés

La gendarmerie du Loiret indique, ce vendredi, être intervenue dimanche dernier à La Ferté-Saint-Aubin, pour mettre fin à une fête clandestine organisée dans une maison louée pour l'occasion.

80 et 100 personnes dans cette fête clandestine

Au départ, les gendarmes sont appelés en raison du bruit excessif venant d'une habitation. Sur place, ils découvrent cette fête clandestine, visible depuis l'extérieur réunissant entre 80 et 100 personnes.

Une piste de danse

"La maison n'est pas dimensionnée pour accueillir tout ce monde. Les meubles ont été déplacés pour créer une piste de danse dans la pièce principale et installer les jeux de lumières. Les convives sont entassés, aucun ne respecte les gestes barrières", indique la gendarmerie du Loiret. Des dégradations sont commises dans l'habitation.

33 participants verbalisés

Plusieurs patrouilles sont alors appelées en renfort, et trente-trois personnes sont verbalisées pour non respect des règles du confinement. Les organisateurs avaient loué la maison sur un site de location en ligne, ils "faisaient payer un droit d'entrée" et avaient "ouvert un bar proposant des boissons alcoolisées payantes auxquelles avaient aussi accès les mineurs", poursuit la gendarmerie.

Ces jeunes gens sont alors interpellés et placés en garde à vue. Présentés devant les juges du tribunal d'Orléans ce vendredi, ils sont poursuivis pour organisation sans déclaration préalable d'un rassemblement festif à caractère musical avec diffusion de musique amplifiée dans un espace non aménagé, mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, exécution d'un travail dissimulé, dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger, bruit ou tapage nocturne, vente ou offre de boissons autres que celles des groupes 1 et 3 dans un débit temporaire, établissement d'un débit de boissons temporaires sans autorisation municipale.

Un procès en mai 2021

Convoqués ce vendredi devant le tribunal judiciaire d'Orléans, ces organisateurs (trois hommes âgés entre 20 et 24 ans selon la République du Centre) ont demandé un délai pour préparer leur défense. Ils sont placés sous contrôle judiciaire, en attendant leur procès, en mai 2021.

"Ces réunions festives sont des lieux de contamination de grande ampleur, notamment dans l'hypothèse de consommation d'alcool. Il est donc tout aussi interdit et répréhensible d'en organiser que d'y participer", affirme la gendarmerie du Loiret.