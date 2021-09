Une fête de famille se transforme en western dans l'ouest de la Charente

L'histoire ressemble à un western : après une altercation sur la route, un jeune homme est pris à partie par un homme alcoolisé et trois de ses amis. Le groupe violent va attendre le couple à son domicile, à plusieurs kilomètres de là. Pour faire fuir ses agresseurs, le jeune tire six coups de feu.

Dans la nuit de samedi à dimanche, c'est une véritable course-poursuite qui s'est déroulée dans la campagne charentaise. Tout a commencé par une fête d'anniversaire à Viville, commune nouvelle de Bellevigne. En rentrant à la maison, devant la salle des fêtes de la commune, le couple fait l'objet d'une altercation avec un homme visiblement alcoolisé, entouré de trois de ses amis. Les esprits s'échauffent. L'un des protagonistes empêche l'autre de passer, lui barrant la route. Le plus jeune accélère, toutes portières ouvertes. Le couple rentre à son domicile, à Saint-Médard près de Barbezieux, et trouve ses quatre ennemis d'un soir qui l'attendent. L'homme, qui aura 28 ans dans quelques mois, prend son fusil et tire six coups de feu : deux en l'air, deux à 80 degrés, et deux face à lui.

reconnaissance préalable de culpabilité

Personne n'est blessé. Entre deux tirs qu'il essuie, le plus virulent des acteurs de ce "Règlement de comptes à Saint-Médard Corral" profère des menaces de mort. C'est la femme du plus jeune qui prévient la gendarmerie, qui vient interpeller tout ce petit monde. L'un d'eux est placé en garde à vue, les autres sont entendus comme témoins. Le plus jeune comparaitra sur reconnaissance préalable de culpabilité. Le plus virulent, dont le casier judiciaire est chargé, devra s'expliquer devant la justice pour menaces de mort et violation de domicile.