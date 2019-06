Une fête de la musique agitée avec son lot de mésaventures en Corrèze et Haute-Vienne

Limoges, France

La nuit du 21 et 22 juin a apporté son lot d'interventions aux pompiers, gendarmes et policiers de Corrèze et de Haute-Vienne. La fête de la musique, et l'arrivée de l'été sont de belles occasions de s'amuser, parfois avec excès. L'alcool peut parfois déboucher sur de drôles de mésaventures, des accidents ou des bagarres.

C'est le cas en Corrèze à Tulle où deux policiers ont eux été blessés. Ils intervenaient sur une rixe qui faisait suite à une forte consommation d'alcool et voulaient interpeller un individu d'une trentaine d'années. Ce dernier ne s'est pas laissé faire et a mordu l'un des fonctionnaires au doigt. Le second policier, bousculé, est lui tombé à terre. Tous deux bénéficient de 4 jours d'ITT (Incapacité Totale de Travail). L'homme a été placé en garde à vue.

A Limoges une jeune fille a été secourue par les pompiers. Vers 2h30 du matin cette dernière a fait une curieuse chute. Se trouvant Place de la cité, dans l'hyper centre de Limoges, elle s'est retrouvée à l'intérieur d'une poubelle. La chute est d'autant plus difficilement compréhensible que les conteneurs en question sont semi-enterrés selon les forces de l'ordre Ne dépasse, en effet, qu'une bouche étroite à l'intérieur de laquelle le passant peut se débarrasser de ses encombrants. La jeune fille, âgée de 19 ans, est saine et sauve, mais en est quitte pour une certaine frayeur.

Au total à Limoges, la police est intervenue plus d'une quarantaine de fois, pour des accidents, des bagarres ou des état d'ébriété manifeste sur la voie publique, où une vitrine du centre-ville a notamment été brisée lors d'un différend.