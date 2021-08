Une fête de type "rave party" s'est déroulée à Saint-Bris-Le-Vineux ce week-end

Une soirée de type "rave-party' s'est tenue dans la nuit de ce samedi à ce dimanche à Saint-Bris-Le-Vineux près d'Auxerre. Un homme a été interpellé et une perquisition a été menée.

Une soirée a eu lieu dans la nuit de ce samedi à ce dimanche 1er août sur la commune de Saint-Bris-Le-Vineux selon le Parquet de Sens. Celle-ci a démarré samedi soir et s'est achevée ce dimanche matin, mais n'a pas donné lieu à des signalements pour des nuisances au cours de la nuit. C'est un témoin qui a signalé les "teufeurs" ce matin. Au total la soirée aurait réuni une quarantaine de personnes sur un terrain de la commune.

Un homme transportant du matériel sonore a été interpellé et entendu par les gendarmes selon le régime de l'audition libre. Il a été remis en liberté par les militaires dans l'attente de résultats toxicologiques, car ces derniers suspectes une conduite sous l'emprise de stupéfiants. Par ailleurs il devrait être poursuivi pour avoir violé l'arrêté du Préfet de l'Yonne interdisant le transport de ce type de matériel. Selon les gendarmes l'homme est un habitant de notre département. Le matériel sonore qu'il transportait a été saisi tout comme la recette de la soirée. Une perquisition a aussi été menée à son domicile.

L'enquête est toujours en cours. Il s'agit notamment de déterminer les infractions des différents participants et le type de lieu ( terrain privé ou communal ) sur lequel s'est déroulée cette soirée.

Les gendarmes évoquent une soirée et non une rave-party, car cette dernière se caractérise par la présence d'au moins 500 personnes ce qui n'est pas le cas ici. Par ailleurs tout au long du week-end plusieurs manifestations de ce type ont eu lieu partout en France. Cela fait suite à un appel pour rendre hommage à Steve Maïa Caniço. On ne sait pas si la soirée de Saint-Bris-Le-Vineux est liée à cet appel.