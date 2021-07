Une fête géante improvisée à Brest et des violences contre la police

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dans la nuit de mercredi à jeudi à Brest lors d'une fête improvisée le long du boulevard Franklin Roosevelt et à proximité du jardin de l'académie de la marine. Selon la préfecture du Finistère, dans un communiqué, ce rassemblement a été le lieu de violences contre les forces de l'ordre venues sécuriser la zone. Le Préfet indique que "quelques dizaines de personnes ont tenté de s'attaquer directement aux forces de polices via des jets de projectiles, des incendies de poubelles, et de semer le désordre en incendiant des véhicules".

"La reprise de la vie sociale ne doivent être pas être synonyme de comportements extrêmes"

Le Préfet du Finistère condamne ces agissements et "assure la police nationale de son soutien". Il appelle la population à faire preuve "de modération en cas de participation à des festivités, organisées ou spontanées". La levée des restrictions sanitaires ne doit pas être l'occasion d'adopter des comportements extrêmes ou dangereux, selon lui.