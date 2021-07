Une fête illégale sur un bateau interrompue au large de Marseille

Une cinquantaine de personnes sur un yacht au large de Marseille ont été verbalisées ce jeudi par la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône. 19 PV dressés en 6 heures notamment pour conduite dangereuse ou non respect des zones de baignade par des jet-skis.

Une journée sur un yacht, avec un zodiaque qui vient vous chercher directement sur la plage de la Pointe Rouge, et à bord, de la musique, des cocktails et de la bouée tractée dans la baie de Marseille. Pas loin de l'après-midi de rêve, sauf que tout ça était illégal et "représentait un danger pour les baigneurs et les usagers de la mer", selon les affaires maritimes.

Près d'une vingtaine de PV

Ce jeudi, la DDTM (direction départementale des territoires et de la mer) des Bouches-du-Rhône est intervenue sur ce bateau de 24 mètres, installé au large entre le Frioul et la Pointe Rouge, et a dressé une vingtaine de procès-verbaux en l'espace de 6 heures à l'encontre d'une cinquantaine de participants. Parmi les infractions relevées, excès de vitesse, conduite dangereuse ou encore non respect des zones de baignade par des jet-skis, loués eux aussi à bord. Certains ont été contrôlés en plein milieu des baigneurs, sans permis ni équipement.

A bord du yacht, pas d'extincteur et aucune autorisation pour proposer toutes ces activités nautiques. Certains organisateurs n'avaient même pas le permis bateau. Tout le monde a donc été ramené au port.

Plus de 20% de sauvetages en plus en un an

Les affaires maritimes rappellent que ces nouvelles activités en mer et cette hausse de la fréquentation entraînent une explosion du nombre de sauvetages, 21% de plus entre 2019 et 2020.