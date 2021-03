Une fête improvisée avec DJ rassemble 400 personnes à Lille

Près de 24° à Lille (un record pour le mois de mars), du soleil, et de la musique. Il n'en fallait pas plus pour que 400 jeunes, en majorité des étudiants, se rassemblent dans le parc de la citadelle ce mardi après-midi. Des jeunes assis par petits groupes de 6 à 10 personnes, souvent sans masque et parfois une bière à la main. "Il fait beau, on en a ras-le-bol du confinement" explique cet étudiant Lillois "on ne supporte plus la vie dans les petits appartements".

Près de 400 personnes étaient rassemblées par petits groupes © Radio France - Antoine Barège

"J'ai envie d'en profiter un peu"

ShyBoy le disque jockey Lillois a installé sa table de mixage et son enceinte en plein milieu du parc "pour faire plaisir aux gens car ça fait un an qu'on a pas pu danser". Le jeune homme d'une vingtaine d'année estime que son public "ne fait pas n'importe quoi" et respecte les gestes barrières. "Ils restent entre eux, par petits groupes de toute façon, s'ils se rassemblent j'arrête".

La police fait de la pédagogie

Les policiers sont très présents autour de la citadelle mais "ils ne disent rien" affirme ShyBoy. Ils passent de groupe en groupe pour faire de la pédagogie et rappeler de porter le masque.

La police n'a pas verbalisé © Radio France - Antoine Barège

Aucune verbalisation ce mardi, les amateurs d'apéro dans la citadelle se sont dispersés tranquillement en espérant revenir ce mercredi pour écouter ShyBoy.