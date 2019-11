Une figure du grand banditisme jugée à Albi pour le braquage d’une bijouterie

La bijouterie est située dans une des rues les plus passantes d'Albi.

Albi, France

Zairi Smaile, un homme de 28 ans, va être jugé ce mercredi par la cour d'assises du Tarn. Il est jugé pour vol avec violences. Le vol d'une bijouterie, dans le centre-ville d'Albi, c'était le 22 juillet 2015. Le butin était de 58.000 euros. Un butin assez faible finalement comparé à d'autres vols imputés à l'accusé en région parisienne (deux bijouteries parisiennes en 2014, pour des préjudices estimés respectivement à 700.000 et 900.000 euros et où il avait fait usage d'armes).

Évasions spectaculaires

La cour d'assises d'Albi va en tout cas être sous haute surveillance aujourd'hui. Zairi Smaile est une figure du grand banditisme connue notamment pour avoir réussi à s'échapper d'un bureau d'un juge dans le tribunal de Nîmes en 2016. Il a d'ailleurs volé la bijouterie alors qu'il était en cavale. Il s'était alors échappé de l'hôpital. Il est incarcéré à Fleury-Mérogis.

Vies des victimes bouleversées

Un vol avec violences qui a en tout cas bouleversé la vie du propriétaire de la boutique. Un homme de plus de 70 ans qui ne s'en remettra jamais vraiment selon son avocat Maitre Michel Albarède. "Il a été très choqué évidemment. Mais il a aussi dû se séparer de son employée qu’il avait depuis près de 40 ans. Elle a été jugée inapte par la médecine du travail. Et cet homme qui voulait prendre sa retraite ne s’imagine plus léguer la boutique à sa fille."

La fin du procès est prévue vendredi 8 novembre.