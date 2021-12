Une filière d'immigration tunisienne démantelée autour de Toulouse

Entre Toulouse et Montauban, six personnes ont été mises en examen pour aide au séjour irrégulier en bande organisée et escroquerie aux prestations sociales. Grâce à elles, plus d'une centaine de Tunisiens sans papier ont pu justifier un emploi et obtenir aides, crédits et autres avantages.

C'est une enquête débutée au cours de l'été 2020 par la Police aux Frontières et les gendarmes du Groupe interministériel de recherches (GIR). Elle a donné lieu ce mois-ci au démantèlement d'une filière franco-tunisienne d'aide au séjour irrégulier, annonce ce lundi le Procureur de Toulouse. Ses six participants ont été mis en examen pour aide au séjour irrégulier en bande organisée, escroquerie au prestations sociales, blanchiment aggravé et faux et usage de faux.

Une comptable à la retraite à la tête du réseau

Les interpellations ont eu lieu en région toulousaine et dans le Tarn-et-Garonne. Sur les six personnes interpellées, une comptable retraitée d'environ 70 ans de nationalité française, et cinq Tunisiens. Ils sont soupçonnés d'avoir mis au point une filière extrêmement bien organisée de production de faux documents (contrats de travail, attestations, fiches de paie, etc) qui ont permis à des Tunisiens en situation irrégulière de justifier un emploi ou une situation personnelle les autorisant à rester sur le territoire français. Ces mêmes documents ont aussi été utilisés pour percevoir des aides sociales et pouvoir faire des crédits.

La filière était menée par cette ancien comptable et un couple de Tunisiens depuis 2014 Le couple, qui prétendait vivre séparément, percevait depuis plusieurs années toutes sortes d'aides publiques (Pôle Emploi, CAF, URSAFF, services fiscaux) et escroquait agences immobilières et banques pour obtenir des prêts ou des locations. Plusieurs rabatteurs, bénéficiaires de toutes ces combines, ont été repérés par les enquêteurs.

Une centaine de clients

Les perquisitions ont permis de saisir des sommes dignes des grands trafiquants : 44.000 euros en espèces, 75.000 euros sur des comptes bancaires, quatre voitures acquises frauduleusement dont un Mercedes coupé. Une centaine de clients ont bénéficié, moyennant finances, de ce réseau. Ils payaient les faux documents entre 70 et 200 euros pièce.

Sur les six mis en examen, deux ont été placés en détention provisoire, les quatre autres libérés sous contrôle judiciaire.