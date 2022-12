Une filière de fraude au code de la route démantelée entre Toulouse, la région parisienne et le Jura

En tout, dix personnes ont été mises en examen le 22 novembre dernier par le Procureur de la République de Toulouse. Elles sont soupçonnées d'avoir fourni de fausses attestations de réussite au code à des étrangers.

Des attestations facturées jusqu'à 1.500 euros

L'enquête a démarré l'année dernière quand des inspecteurs du permis à Toulouse ont fait remonter à la préfecture qu'ils évaluaient de plus en plus de candidats ne parlant pas et ne comprenant pas le français. Cela ne les avait pas empêché d'obtenir leur code un peu avant. Curieux quand on sait que cet examen théorique est un questionnaire pour lequel il faut bien sûr maitriser notre langue.

Très vite, un moniteur d'auto-école à Toulouse est identifié comme celui qui présente à m'examen ces candidats non francophones. L'enquête démontre qu'il propose des attestations de code à ses clients, moyennant 1.500 euros parfois. Il travaille avec des associés en région parisienne et dans le Jura, notamment un Turc dans le Val d'Oise, un patron du bâtiment en lien avec des rabatteurs et des gérants de centres d'examen complices.

En tout, six Français et quatre Turcs sont interpellés puis mis en examen pour aide au séjour irrégulier, blanchiment aggravé, faux, usage de faux et obtention frauduleuse de document administratif. Lors des perquisitions, 25.000 euros en liquide sont saisis ainsi que des objets de valeur, bijoux et berlines. Quatre d'entre eux sont écroués, les autres libres sont contrôle judiciaire.

Les centres de codes frauduleux en région parisienne ont été fermés ou sont en cours de fermeture.