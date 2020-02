Une filière de vol en bande organisée démantelée à Châtellerault

Six personnes ont été interpellées en fin de semaine dernière pour des vols dans des camions commis depuis au moins trois mois dans le Nord de la Vienne

Châtellerault, France

Jeudi dernier, la compagnie de gendarmerie de Châtellerault, renforcée d’une unité d’intervention, a procédé à l’interpellation de six personnes, auteurs présumés de vols de fret en bande organisée et de recel, sur différentes communes du Nord-Vienne. Depuis novembre, les militaires avaient constaté une hausse notoire de vols de fret au préjudice des transporteurs routiers, notamment sur les secteurs de Naintré et Angliers.

Au retour d’un périple nocturne, trois d’entre eux ont été interpellés à Châtellerault, dans le cadre de la flagrance. Au total, six personnes ont été placées en garde à vue depuis vendredi. Les perquisitions menées dans différents domiciles ont permis la découverte de nombreux objets provenant des vols mais aussi une arme de poing et une somme importante d’argent liquide (plus de 18.000 euros).

À l’issue de leur présentation lundi devant le juge d’instruction, cinq auteurs présumés sont mis en examen. Trois d’entre eux ont été placés en détention provisoire, deux autres font l’objet d’un contrôle judiciaire. À l’occasion de cette enquête, pour laquelle une ouverture d’information a été demandée, plus de 30 gendarmes ont été engagés.